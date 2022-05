«Los boletines seguirán existiendo», aseguró la ministra Jara Tracchia

Diversas opiniones provocó una acción del Consejo Provincial de Educación vinculada a los boletines de calificaciones en Río Negro. La decisión fue publicada el pasado 6 de mayo mediante la Resolución 2839 hablando del nuevo instrumento de “Apreciación de la Trayectoria Escolar” con cortes evaluativos “trimestrales e integrales”. Desde la oposición fueron muy críticos al respecto. «Se eligió el camino de la mediocrización», declaró el legislador Juan Martín.

Este jueves (19/05), Mercedes Jara explico. «Si va a haber boletines. Lo que estamos haciendo es modificar el boletín que teníamos, que era del año 2015. Ese boletín no daba todas las explicaciones y la información que realmente merecen tanto las familias como los chicos. Entonces empezamos a trabajar para modificar eso», expresó.

Posteriormente, la Ministra de Educación de Río Negro aclaró que «la resolución de los formatos para la escuela primaria es del año 2015 y se encuentra en plena vigencia. Nosotros no la vamos a derogar. Lo único que estamos haciendo es modificar el instrumento evaluativo para darle mayor riqueza. Eso nos permitirá pensar en términos de cómo son las trayectorias escolares y que este boletín dé cuenta de las trayectorias escolares».

Precisó que «la idea no es quitar el SO, el SA o el MUY SA, sino decir qué significa un SO en términos de proceso educativo. En el boletín había una segunda parte donde decía Apreciación de la trayectoria escolar. A esa apreciación de la trayectoria escolar le quisimos dar mas contenido. Y por eso estamos trabajando para incorporarle el contenido que estamos entendiendo en esta apreciación de la trayectoria escolar. Esto no quitará la nota».

Agregó que «otra diferencia que tenemos y que ya pusimos en el calendario escolar es que se unifica el tiempo de la evaluación. Los cortes evaluativos eran bimestrales para algunas áreas y cuatrimestrales para otras. Lo que se hizo ahora es poner un corte trimestral para que se incluya todo en el mismo momento y se integren todas las áreas. Buscamos una mirada conjunta».

Manifestó que «con estas modificaciones, los padres van a contar con mas información acerca de como van los chicos en la escuela. Físicamente, el boletín seguirá existiendo. Lo vamos a hacer en formato papel y también en formato digital. Aprovechando la tecnología, los papás podrán recibir los boletines en cualquiera de los formatos. Pero el boletín, tal cual lo conocemos, seguirá existiendo. En vez de boletín de evaluaciones lo vamos a llamar Evaluación de la Trayectoria, con el propósito de distinguirlo del instrumento anterior».

Acerca de la implementación del corte evaluativo trimestral, explicó que «el fundamento de la trimestralidad es aunar entre lo bimestral y lo cuatrimestral. Necesitábamos encontrar un corte intermedio. Le da mas tiempo a los docentes para mirar un poco más los procesos y tener mejores indicadores a los fines de contar con mas justeza para la definición de la trayectoria».