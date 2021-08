López convoca a salir de La Grieta

Facundo López se refirió en términos auspiciosos a esta sesión legislativa con más debate y mayor dinamismo por este camino de retorno a la normalidad, señaló en diálogo con la prensa.

En lo legislativo subrayó el pase a planta de 1969 trabajadores que ya estaban trabajando en el Estado de modo que no generarán un nuevo gasto, afirmó.

López ponderó el logro de todos los sindicatos y del gobierno que «escucha y da respuestas».

Admitió que puedan existir reclamos, por caso lo sucedido en la víspera cuando reclamaron los trabajadores de la salud y en este sentido le pasó factura a la grieta, dijo que era responsabilidad del kirchnerismo y el macrismo que no supieron resolver las causas de la inflación.

El Plan Castello son obras de integración en la Provincia, afirmó que no se trata de un endeudamiento sino de una inversión y comparó con los créditos para la compra de una vivienda.

Por otro lado se refirió a la generación de empleo que provocó el Plan Castello, por caso para los trabajadores de la Construcción.

Sobre la causa Techo Digno dijo que si bien no tiene clara aún la causa, se inclina más a creer en errores administrativos.

Sobre las PASO afirmó que la gente «no quiere vernos peleando» y ponderó a los candidatos Agustín Domingo y Mercedes Ibero sobre los que dijo, están más allá de la disputa que propone la grieta entre las dos ofertas nacionales.

«Necesitamos que un rionegrino más, con independencia» pueda llegar al Congreso, expresó finalmente el presidente del bloque de legisladores de JSRN, ponderando la prescindencia de las ofertas nacionales de la boleta que presenta el oficialismo provincial.

Que te ha generado esta noticia? Me Enoja ( 0% )

Me Aburre ( 0% )

No me Gusta ( 0% )

Me Interesa ( 0% )

Me Gusta ( 0% )