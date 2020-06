«Lo que nunca se debe hacer con una mascota» por Jorge Castañeda

No me Gusta

Hasta aquí el relato de Rubén Benítez, que a mí como a cualquier persona con sentimientos, no solo nos emociona sino que no hace reflexionar. Y al reproducirlo ojalá que tomemos conciencia, no solo de tratar bien a nuestras mascotas sino de darles todo nuestro afecto.

Floreció muchas veces el duraznero del patio. A las noches de intenso frío sucedieron muchas veces las madrugadas de agobiante calor. Pero en su existencia no hubo cambios. El gesto, la caricia o simplemente la mirada, esa pequeña cuota de cariño a que todo ser viviente es acreedor, no llego nunca.

