Lo que debes saber para una “Travesía 4 x 4 “

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Lo más importante de esta experiencia es que la compartas con tu familia no olvides llevar la cámara de fotos y poner en imágenes lo que tus ojos no podrán creer lo que están viendo!!

Puedes descargar Overlander o alguna otra que funciones con y sin wifi las aplicaciones son fundamentales para ayudarte a conocer el estado de las rutas , el clima, estaciones de servicio, campings, talleres mecánicos, peajes etc. Y no olvides de encender el GPS que te será de gran ayuda.

You May Also Like