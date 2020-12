Legisladores se manifiestan a favor de las dos Vidas

Como legisladores provinciales y concejales de Juntos Somos Río Negro, manifestamos que en el año en que defendimos la vida por sobre la economía, a partir de la irrupción de la pandemia, nos encontramos en un sesgado debate donde no se le da lugar ni a la vida ni a la opinión de la sociedad. Defendemos toda vida humana como principal derecho humano y lo hacemos desde la concepción, no sólo por la biología, sino porque nuestro ordenamiento jurídico así lo establece.

Esta ley en discusión en el Senado es extrema y desproporcionada en el mundo occidental, porque legitima el aborto a demanda hasta la semana 14 de gestación, negando el derecho al bebé de que se resguarde su vida. El aborto es un drama de la sociedad y a la vez una acción directa contra la vida del ser humano. No pueden solucionarse el problema de las personas eliminando a otras personas, es incongruente y reñido a la bioética.

La ciencia establece desde los aportes de la genética, la embriología, la biología que existe vida desde la concepción. Y eso mismo recogieron las leyes. Hay vida desde la concepción.

Como derecho la vida es un derecho innegociable y no podrá existir otro más importante para defender que el de toda vida humana, nacida o por nacer.

El compromiso irrenunciable en el acompañamiento a las mujeres vulneradas y vulnerables es tan importante como la defensa de la vida por nacer e instamos a todos a que aportemos a este acompañamiento y a la defensa de las dos vidas, siendo voz de los que no tienen voz y están indefensos en estas circunstancias.

Especialmente le pedimos a nuestros representantes en el Congreso Nacional que voten en contra del proyecto de aborto, como escucha de la sociedad que está en contra del mismo.

Legisladores: Marilin Gemignani . Fabio Sosa – Marcela Avila – María Elena Vogel . Graciela Vivanco – Nayibe Gattoni – Silvia Morales – Norma Coronel (MC) – Elsa Inchassendague (MC) – Tania Lastra (MC) – Silvia Paz (MC)

Concejales: Matías Rodriguez . Paola Turri – Danaris Reyes – Zonia Gallegos – Carlos Messinger

Que te ha generado esta noticia? Me Enoja ( 0% )

Me Interesa ( 0% )

Me Aburre ( 20% )

No me Gusta ( 40% )

Me Gusta ( 40% )