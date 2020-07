Legisladores piden que se garanticen las fuentes de trabajo de los empleados del Casino

No me Gusta

Los legisladores sostuvieron que todos los empleados de la empresa Entretenimientos Patagonia “atraviesan momentos de angustia, no sólo porque no percibieron la totalidad de sus salarios durante los meses de aislamiento sino también porque no saben qué va a ocurrir con sus fuentes de trabajo, ante estos cambios que vienen”.

