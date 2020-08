Legisladores piden habilitar el tramo asfaltado en la Ruta 23, entre Jacobacci y las canteras de tiza

No me Gusta

La falta de despeje en varias rutas federales no permite que cientos de camiones puedan avanzar y no sólo trae complicaciones para los transportistas, sino también al normal abastecimiento de diferentes centros urbanos. La situación es más compleja teniendo en cuenta los obstáculos que impone EL COVID-19.

