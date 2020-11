Legisladores impulsan la suspensión de las PASO

No me Gusta

López y Valdebenito recordaron que la provincia de Río Negro también tuvo su ley de Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, (Ley N° 4.988) las PASO rionegrinas, que no llegaron nunca a ponerse en práctica, primero al ser suspendidas por ley N° 5.029 y al derogárselas mediante la ley N° 5.338, por haberse llegado a la conclusión que no cumplían aquellos objetivos primarios tenidos en cuenta al momento de imponerlas en los procesos electorales.

