La UNRN suspende las clases hasta el 31 de marzo

Se establece que a más tardar el día 25 de marzo todos los docentes harán efectivo el dictado de las asignaturas bajo modalidad no presencial, a tal efecto deberán capacitarse a través del sistema de educación a distancia de la Universidad y digitalizar la bibliografía. Todos los equipos docentes de las asignaturas que se dictan durante el primer cuatrimestre deberán presentar al director/a de carrera una estrategia para dictado no presencial. Se exceptúan las asignaturas con modalidad taller de dictado. Las asignaturas y carreras virtuales continúan con el calendario académico.

