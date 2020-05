La Legislatura legalmente la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Ramón Chiocconi advirtió que “la salud ha sido la máxima prioridad para el gobierno nacional, no podemos decir lo mismo del gobierno provincial”. Marcelo Mango consideró “este proyecto podría ser mejor, no es bueno que un gobierno se encierre en sí mismo y no escuche otras voces”.

You May Also Like