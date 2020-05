La legislatura establecio protocolo para sesionar de manera remota

No me Gusta

Luego de una reunión, entre las autoridades de los distintos bloques legislativos y el Vicegobernador Alejandro Palmieri, quedó establecido el protocolo de funcionamiento remoto -o no presencial-, que habilita al parlamento rionegrino la posibilidad de desarrollar sus distintas reuniones y fija el marco de procedimientos en el contexto de restricciones surgidas por la pandemia del COVID-19. “Podrán reunirse las comisiones permanentes, las especiales y queda abierta la posibilidad de sesionar vía remota o no presencial, usando lo que formalmente se denomina TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicación)”, explicó Palmieri luego de la reunion con los Presidentes de los bloques, Facundo Lopez de Juntos Somos Rio Negro; María Eugenia Martini del Frente de Todos, y Juan Martín, representante de Juntos por el Cambio. Al encuentro asistieron además, el vicepresidente primero de la Legislatura, Daniel Sanguineti, Legislador de Juntos, y el Vicepresidente segundo, Alejandro Marinao, del bloque del Frente de Todos. “Hicieron aportes y coincidimos en un texto, que podemos llamar protocolo, que nos va a permitir trabajar en un marco de legalidad mientras persista la imposibilidad de las reuniones presenciales”, aclaró el presidente de la Legislatura de Río Negro. “Teniendo en cuenta el Reglamento Interno de la Legislatura, se trabajó en este protocolo, desde el punto de vista legal, y desde el área de informática, que tuvo que unificar criterios y compatibilizar equipos para adaptar la dinámica legislativa de comisiones y sesión a la actual situación social y laboral”, comentó Palmieri. “Estas serán las condiciones para funcionar mientras persistan la restricciones, como el distanciamiento social”, aclaró. Sobre los próximos pasos, se adelantó que “se prevé para el próximo viernes, la primera reunión de comisión bajo esta metodología, que será la Comisión de Educación”, mientras que “la semana próxima harían lo propio el resto de las comisiones, y la posibilidad de realizar la primera sesión bajo esta modalidad”. Para esto, desde la presidencia de la Legislatura se informó que ayer se realizó una capacitación y práctica de reunión y utilización de las herramientas con los cinco presidentes de las comisiones permanentes.

