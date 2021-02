La legislatura declaro de interés deportivo, social y educativo la inauguración de la pileta climatizada de Los Menucos

No me Gusta

En la época de verano, el natatorio municipal es sin dudas un lugar de encuentro, ya que no hay balnearios cercanos, convocando a gran cantidad de vecinos. A partir de este mes de febrero se podrá practicar natación y otras actividades acuáticas durante todo el año, permitiendo además no solo organizar competencias sino transformarse en semillero de nuevos nadadores y nadadoras.

