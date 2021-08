Kárut, un cóndor liberado recorrió volando 180 km para llegar a la Región Sur

Luego de recorrer volando unos 180 km esta última semana, Kárut, un cóndor liberado hace dos años en la costa atlántica de patagonia, llegó a Los Menucos y estuvo visitando los alrededores, volando entre esta localidad y Aguada de Guerra (ver datos satelitales).

En su visita no pasó desapercibido. La comunidad local nos alertó de su presencia, recibimos decenas de llamados, nos enviaron fotos, hicimos notas con la radio local y hasta la policía custodió su paso.

Kárut, como otros cóndores liberados, ya han recorrido esas localidades de la Meseta de Somuncura en Río Negro, su hogar, pero en esta oportunidad fue tratado como un visitante especial. Para nosotros fue muy alentador que la comunidad local lo cuidara y protegiera. Gracias a todos por su apoyo. Siempre pedimos que en estos casos no los agredan, no se acerquen mucho a ellos,, no los alimenten, no intenten atraparlos y, cómo en este caso, den rápido aviso a las autoridades de ambiente de la provincia y a nosotros.

Esta tarde Kárut volvió a volar y nos contaban los amigos de la zona que lo vieron desaparecer en el cielo. Gracias a los sistemas de seguimiento satelital podremos seguir monitoreando sus enormes vuelos.

Ellos pueden recorrer Río Negro, Chubut, Neuquén e incluso cruzar a Chile, uniendo en su majestuosos vuelos la cordillera y el mar. Los cóndores han regresado a la Meseta luego de un siglo de extinción y necesitan del compromiso de todos para quedarse.