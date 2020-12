Juntos por el Cambio propone votar con boleta única de papel

A través de un proyecto de ley, el legislador provincial Juan Martin (Juntos por el Cambio) propuso que en toda la provincia se vote con boleta única de papel.

“Se trata de que haya una sola boleta donde figuren todos los candidatos, y que cada votante marque su preferencia”, explicó Juan Martin, apuntando a que “sería un sistema mucho más simple y transparente que el actual”.

El legislador consideró que “la boleta única serviría para gastar mucho menos dinero en las elecciones, ya que no habría que imprimir miles de boletas de cada partido, que después se tiran o terminan usándose para prender el fuego del asado. Además, se terminaría el curro de algunos partidos que reciben plata para imprimir boletas y no lo hacen”.

Por otra parte, también destacó que “este sistema le da garantías al votante y a los espacios políticos, ya que sería imposible que desaparezcan las boletas de algún partido”. “Con la boleta única estaría garantizado que todos los candidatos estén disponibles en cada mesa”, detalló.

El parlamentario de Juntos por el Cambio precisó que “este sistema se utiliza con mucho éxito en varios distritos del país, como Santa Fe y Córdoba, por lo que no se trata de inventar nada nuevo sino de imitar lo que funciona bien”.

“Hay un reclamo para que la política deje de mirarse el ombligo y esté más cerca de las necesidades de los vecinos”, planteó Juan Martin, al sostener que “de la mano de este pedido primero presentamos el proyecto de Ficha Limpia, para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos, y ahora vamos por la boleta única”.

“Esperemos que las fuerzas políticas mayoritarias de la provincia sepan escuchar este reclamo y que tanto Ficha Limpia como la boleta única se traten pronto”, concluyó.

