Jairo “Maky” Rayman va por su primera corona

Este viernes, en una pelea televisada para todo el país, el boxeador de Clemente Onelli, radicado en Bariloche, irá por el título latino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Es hora del esperado regreso y el mismo le da la linda chance de tener su primera corona, su primer título. Este viernes, el boxeador de Clemente Onelli, radicado en Bariloche, Jairo “Maky” Rayman irá por el cinturón latino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que está vacante, ante el santafecino Omar Díaz en el combate estelar de la velada que se realizará en el Polideportivo Padre Tano, en Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires y que será televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play. La transmisión comenzará a las 21 horas.

Luego de la importante estadía que tuvo en Estados Unidos, pero en la que no pudo sumar la esperada pelea internacional, Jairo estuvo lejos de bajar los brazos. Todo lo contrario, se fortaleció, volvió a Bariloche, no aflojó y regresó a suelo estadounidense para entrenar en Miami y estuvo como suplente en la presentación del ex campeón argentino Francisco Torres, hace una semana en Phoenix, Arizona.

Para “Maky”, de 30 años, es una gran chance para esperado salto al plano internacional. Rayman (16-1-1, con 7 KOs) sabe que esta pelea es un punto de inflexión para su carrera. “Es una linda oportunidad, por un título y el combate será televisado para todo el país y también se verá fuera de Argentina. Es la chance de llegar al plano internacional, de ganar en el ránking y se puede abrir varias puertas. Ojalá pueda aprovecharla”, contó el púgil local luego del pesaje realizado en la jornada del jueves.

La última pelea de Jairo fue el 5 de diciembre de 2020, superando por nocaut Sergio Sanders.

Además, “Maky” tendrá su primera vez como fondista en una linda velada, que promete y mucho.

“Quiero aprovechar la chance de agradecerle a la familia, a todas y todos los que alientan y acompañan y por supuesto, a mis sponsors, mucho me vienen acompañando desde siempre y se los agradezco mucho. Hoy estoy entrenando en Buenos Aires con Jorge Ochenduszka, pero agradeciendo a todo el cuerpo técnico, nutricionista, médico y colaboradores. Muchas gracias a Ricardo Gabriel Labrone, Julián Yair Capici, Rafael García, Pablo Cosarin, Florencia Martorel y al Centro de Alto Rendimiento Mental Deportivo”, agregó Jairo en la charla con ANB.

Enfrente estará el santafecino Díaz (10-2, 3 KOs) quien si bien tiene menor cantidad de presentaciones ya sumó peleas importantes. El 27 de febrero cayó ante Alejandro Silva por descalificación en el tercer round en su intento por la corona argentina superwelter.

Con 24 años, cedió su invicto a manos de Gerardo Vergara -actual campeón argentino mediano- y luego venció dos veces a Emiliano Pucheta -que fuera monarca nacional previo a ser destronado por Vergara-, y dos veces a Sergio Paysse.