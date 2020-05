Jacobacci: Vecinos del barrio ceferino piden finalizar la red de gas

Los vecinos del barrio ceferino de Jacobacci que no tienen la red de gas, hicieron público un reclamo a las autoridades para que llegue el gas a sus hogares

Los vecinos expresaron:

A través de la siguiente nota queremos expresar nuestro malestar con el gobierno provincial y municipal, porque pasaremos otro año e invierno con promesas incumplida por parte de funcionario locales y provinciales.

Los vecinos hemos realizado varias reuniones durante el año 2019 y este año para poder concretar el sueño de tener gas natural en nuestros hogares, ya que somos 19 familias que quedamos afuera del proyecto de gas del barrio ceferino y hasta la actualidad no tenemos una explicación el porque quedamos excluidos de la red por la cual luchamos tanto años y que solo faltan 700mts para completar dicho proyecto el cual ya se encuentra aprobado por camuzzi( adjuntamos planos). Además no solo perjudicaron a los vecinos sin la red, si no que también algunos vecinos que cuentan con la red de gas, porque tanto el intendente como el gobierno provincial prometieron hacerle la instalaciones internas domiciliaria en tiempo de elecciones y nunca cumplieron.

Cabe aclarar que la última reunión realizada fue unos días antes que empezara la cuarentena, donde se invitó al intendente carlos toro y en ninguna reunión asistió.

Como vecinos que sufrimos cada invierno por falta de calefacción hoy nos alegramos que se esté llevando la red de gas del barrio cerro de la cruz ya que es un servicio esencial y muy anhelado por cada vecinos, pero esperemos que ellos no tengan el mismo inconveniente que tuvimos nosotros y que todos los vecinos accedan a este servicio. Por que cabe aclarar que no solamente se está beneficiando a los vecinos de dicho barrio, si no que también se brinda el servicios a muchos loteos de grande dimensiones que se encuentran ubicado por donde cruzaría la red de gas y habría que averiguar de a quienes pertenecen, ya que cuando una persona de bajo recurso va al municipio a solicitar un terreno le dan uno de 12x 20 y una ubicación lejos de radio urbano o terrenos que no cuentan con los servicios básicos , como ese el caso de los vecinos de la calle felisa torre de la altura del 1-100 que no tiene la red de gas y lo mas grave es que hace mas de 12 años le cedieron el terreno y aun no poseen con la red eléctrica y con gravedad que eso genera porque’ los vecinos actualmente cuentan con electricidad por la colaboración y amabilidad de los vecinos de la calle paralelas a 100mts de distancia, pero fuimos testigo de que los intendente prefirieron llevar la red eléctrica al basurero, mirador y al vivero, pero no pudieron hacer un tendido eléctrico de 200 mts donde el intendente y la empresa edersa se culpa uno a otro por no dar una solución Pero para el cobro en la factura de luz del alumbrado público no se olvidan supuestamente para mantener 7 faroles separadas en todo el barrio por varios metros y algunos no funcionan.vergüenza….

El problema sera que no dejamos beneficios económicos al municipio o hay que ser amigos del intendente de turno para obtener soluciones rápidas. Por este motivo nos sentimos defraudado y engañado por los representantes del poder ejecutivo municipal y provincial, ya que juegan con la necesidad de los vecinos, mintiendo y engañando con proyectos incumplidos.

Antes este panorama esperamos que los gobernantes dejen de jugar con la necesidades de todos los barrios y den respuesta concretas cumpliendo con los proyectos prometidos. Y esperamos que el actual intendente aproveche la generosidad que tiene el empresario como dijo en radio nacional y termine el proyecto del barrio ceferino y demás vecinos de jacobacci que están a metros de acceder a la red de gas y no pueden.

Firman la nota vecinos que no tienen la red de gas.