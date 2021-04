Jacobacci: tres años en suspenso por llevar 3 kilos de marihuana

El juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, homologó un acuerdo de juicio abreviado e impuso una condena de tres años de prisión en suspenso a Enzo Ricardo Muñóz, a quien sorprendieron viajando por la Ruta 23, con unos tres kilos de marihuana oculta en un neumático. Además, le habían secuestrado dinero, que fue donado al Hospital de General Roca como parte del acuerdo.



Muñoz de 26 años de edad y domiciliado en Ingeniero Jacobacci, admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y se declaró culpable por el delito de tenencia simple de estupefacientes, resultando en consecuencia condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, multa de 225 pesos y el cumplimiento obligatorio de pautas de conducta. Además, en el procedimiento le habían secuestrado algo de dinero, que fue donado al hospital de General Roca, para sustituir las tareas no remuneradas en favor de la comunidad. La propuesta que aceptó Muñóz, fue realizada por la fiscal Nélida Degrange y acompañada por el defensor particular Rubens Hiza Vila.

El hecho que le atribuyeron ocurrió el 24 de agosto de 2017, en horas de la mañana, cuando fue sorprendido al mando de una camioneta Ford F-100, en el ingreso a la localidad de Maquinchao, sobre la Ruta 23 que atraviesa la Región Sur rionegrina.

De acuerdo a la requisa realizada sobre el vehículo, transportaba en un neumático ubicado en la caja de carga del utilitario, unos 2.899,38 gramos de marihuana que se encontraban fraccionados en cinco envoltorios.

Según pudo determinar la investigación, el origen de la mercadería era algún punto indeterminado de la ciudad de Los Menucos, aunque no quedó claro cuál era el destino final de la sustancia.

El juez Silva detalló que además del reconocimiento expreso que realizó el acusado, el hecho tenía otros puntos de apoyo en material probatorio colectado a lo largo de la investigación, entre los que destacó el acta de procedimiento policial, secuestro y croquis, acta de procedimiento de requisa vehicular practicada sobre la camioneta Ford F-100, dominio SBY060, acta de secuestro de los estupefacientes y cubierta marca Fate, rodado 175/70/13 82 T, acta de requisa y secuestro de pertenencias, acta de apertura de secuestro y test orientativos que dio positivo para marihuana y peritaje del aparato celular secuestrado.

De las constancias del expediente surgió que el acusado intentó eludir un control policial de rutina y se inició una persecución que acabó cuando acorralado, detuvo la marcha de la F-100 y se rindió ante las autoridades de la comisaría 25 de Maquinchao.

Por ello concluyó el juez Silva que «las probanzas aludidas en los apartados anteriores, aunadas al reconocimiento espontáneo de Muñoz, hablan a las claras tanto de la existencia de los sucesos punibles, como de su responsabilidad que les cupo en el decurso causal de los hechos. Todos los elementos de prueba referenciados precedentemente llevan a concluir que se encuentra probada

la materialidad del hecho ilícito que se le reprocha, esto es, la tenencia ilegítima del material estupefaciente»