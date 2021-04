Jacobacci: trabajadores hospitalarios se adhieren a la jornada de paro y movilización

Los trabajadores hospitalarios en asamblea en el día de la fecha deciden adherirse a la jornada provincial de lucha para el Martes 20 de abril.

Se le informa a la comunidad que los servicios mencionados abajo adherirán a la jornada de paro y movilización ,por lo que no se atenderá lo programado , solo se garantiza guardia mínima de urgencia.

A la comunidad les informamos que llevamos años trabajando con condiciones de precarización , con salarios que no cubren la proyección inflacionario ,donde llevamos más de un año solicitando la recomposición salarial , no sumas en negro , buscado una ley de insalubridad laboral , con la constitución de nuestras asociación sindical ASSPUR ,desde la mesa directiva se viene solicitando ser convocados a las paritarias del sector salud y seguimos siendo no oídos

Servicios que se adhieren al paro

Maternidad y pediatría

Cirugía

Oftalmologia

Salud mental

Personal administrativos

Medicina general

Lavadero

Odontología