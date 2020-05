Jacobacci: Se reanuda la actividad comercial con restricciones.

No me Gusta

Tras una reunión de COE y teniendo en cuenta que el Decreto Provincial en el Art. 5° habilita a los Municipios a adherir de forma total o parcial, se estableció que Jacobacci se adhiere con algunas modificaciones a fin de posibilitar la actividad comercial y al mismo tiempo evitar el aglomeramiento de personas. Por ello se dispuso que los días: • Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 Hs a 18:00 Hs podrán abrir sus puertas comercios mayoristas y minoristas de venta de productos no esenciales; es fundamental tener en cuenta que cada 10 metros cuadrados solo puede permanecer una persona afectada al comercio y un cliente, además del uso obligatorio de barbijo o protector facial. Estos comercios los días Martes y Jueves podrán realizar ventas con la modalidad de delivery, no podrán realizar atención al público. • Los Martes, Jueves y Sábados de 10:00 Hs a 18:00 se habilita la actividad para Centros de belleza y estética, peluquerías, barberías, trabajadores de jardinería y parquistas. Es importante tener en cuenta que cada 10 metros cuadrados solo puede permanecer una persona afectada al local y un cliente; asimismo no podrán atender a personas consideradas se riesgo (embarazadas, niños menores de un año, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes).

