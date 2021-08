Jacobacci: Se realizo un encuentro de Fútbol Infantil

Los días 7 y 8 de Agosto en el Polideportivo del B° Matadero se llevó adelante un hermoso Encuentro de Fútbol Infantil, en el mismo participaron ciento treinta niños y niñas completando un total de trece equipos.

Fueron protagonistas de este lindo Encuentro en las categorías Sub 6 – Sub 8 y Sub 10: la Escuela Municipal, el Club Huahuel Niyeo, el Cet 26 Real Patagonia y Esfuerzo Propio; cada una de las delegaciones aquí mencionadas recibieron una Maqueta de Participación y un Botiquín de Primeros Auxilios cuyo valor es de aproximadamente $3.000.

Es este sentido, también se hizo entrega a todos los que participaron de bolsitas de golosinas más el certificado correspondiente. Por último, cada equipo que participó abono la inscripción cuyo monto fue de $500 a excepción de la Escuela Municipal quienes fueron los anfitriones.