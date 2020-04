Jacobacci: Se habilita Delivery de comida para personas que no tienen locales gastronómicos

El Intendente Carlos Toro anunció que, en el marco de la prolongación del aislamiento Social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, se analizó junto al COEM local la necesidad de adaptar distintas normas con el objetivo de que se cumpla con aislamiento y al mismo tiempo se pueda dar solución a diferentes demandas.

Por ello con respecto a la elaboración de comidas de forma particular, hasta el 12 de Abril inclusive, se habilita la posibilidad de hacer Delivery a todas aquellas personas que no posean local gastronómico pero que, tengan el carnet de sanidad otorgado por el Área de Bromatología de la Municipalidad.

El reparto de comida se podrá realizar de 8:00 Hs a 20:00 Hs, los requisitos son:

• Registrarse mediante mensaje de texto o WhatsApp al 2944301814; a ese número telefónico se debe enviar Nombre y Apellido, además el número de carnet de Sanidad o foto del mismo; el carnet de sanidad vencido no es excluyente. El registro se realizará únicamente mediante esta vía a fin de respetar el aislamiento establecido.

• El sistema de Delibery únicamente se podrá hacer mediante envio por taxis o remises, no se puede hacer en autos particulares.

El Intendente Carlos Toro pone en conocimiento de quiénes opten por este sistema de ventas que, se ha firmado un convenio con las empresas Luc-Sol y Del Sur Remises para que el costo de traslado de la comida sea de $50, de ese importe $25 serán subsidiados por el Estado Municipal, debiendo abonar quién envía el pedido solo $ 25 por viaje. Así con este sistema se busca contribuir a que la familia no deje de trabajar y se cumpla al máximo posible con el aislamiento obligatorio.