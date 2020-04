Jacobacci: Queda restringido el ingreso a la localidad de los vehículos utilitarios

No me Gusta

No me Gusta ( 40% )

• Se permite la comercialización mediante redes sociales y/o cualquier sistema digital, de: electrodomésticos, muebles, indumentaria, relojería, joyería, calzados y marroquinería, materiales y herramientas para la construcción, bicicletas y motos, libros y artículos de librería, anteojos recetados, teléfonos celulares, jugueterías, neumáticos y repuestos para el automotor, instrumentos musicales, computadoras y otros recursos electrónicos, perfumería y cosmética, equipamientos médicos. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTOS COMERCIOS NO PUEDEN ABRIR SUS PUERTAS AL PUBLICO PARA LA VENTA EN FORMA DIRECTA. LAS VENTAS SE REALIZARÁN ON LINE Y/O A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y/O CUALQUIER SISTEMA DIGITAL Y LAS ENTREGAS SERÁN MEDIANTE LA MODALIDAD DELIVERY ÚNICAMENTE.

You May Also Like