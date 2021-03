Jacobacci: padres y docentes piden que se termine la obra de la escuela especial Nº 23

Un grupo de padres y docentes realizaron un pedido al ministerio de educación, para que finalicen las obras de ampliación de la escuela especial 23 de Jacobacci , para que vuelvan las clases presénciales.

Una madre escribió: «El Ministerio de educación y la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, son los únicos responsables que los chicos de la escuela especial Nº 23, estén sin clases, el municipio por no terminar la obra que tenia adjudicada y el ministerio por no controlar esa ejecución».

Continuo, la verdad, que es vergonzoso, hoy los padres no tuvimos respuestas. Así que no quiero escuchar hablar de empatía ni inclusión por parte de estas dos instituciones, porque la verdad, demostraron que no les importa.

Gracias a los que están y a los que llamaron, seguiremos exigiendo un derecho tan fundamental como la educación». Finalizo