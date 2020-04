Jacobacci: Los que no respeten la normativa del uso de Barbijos será multado con $1000

No me Gusta

La nueva disposición municipal en primer medida establece la adhesión a la prolongación del plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 26 de Abril de 2020, inclusive; asimismo la Resolución Municipal N° 93/2020 establece en el Art° 3 que, a partir del 13 de Abril, los jacobacinos deberán usar barbijos y/o protectores faciales, de ésta manera la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci adhiere al Decreto provincial N° 326; quién no respete ésta normativa será multado y deberá abonar una suma de $ 1000. La nueva disposición municipal establece que todos los comercios y edificios públicos que se encuentren funcionando deberán exhibir un cartel en donde se indique que no se podrá ingresar al lugar sin barbijo o protector facial; si algún local comercial permite el ingreso de personas sin barbijo o protector facial, estará incurriendo en una infracción, por lo que deberá afrontar una multa de $ 3000.

