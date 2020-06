Jacobacci: Los comercios podrán abrir de lunes a sabado

No me Gusta

El COE Jacobacci informa que, ante la cantidad de días de aislamientos social y teniendo en cuenta la demanda de la población en cuanto a la necesidad de ampliar flexibilizaciones, al no existir casos positivos de COVID-19 en la localidad se resuelve ampliar el horario comercial, por lo que los comercios de productos esenciales y no esenciales podrán abrir sus puertas para atención al público de Lunes a Sábados de 9:00 Hs a 20:00 Hs, quedando bajo la responsabilidad de cada comerciante tomar los recaudos preventivos pertinentes acorde a los protocolos vigentes. En cuanto a las empresas que brindan servicios de taxi o remis el horario de circulación se extiende hasta las 23:00 Hs, dando inicio a la actividad a las 8:00 Hs. Con respecto a las actividades deportivas y/o recreativas se pueden realizar caminatas o ciclismo, de 10:00 Hs a 17:00 Hs, en inmediaciones de la nueva traza de la Ruta Nacional N°23, Vivero Municipal o camino al Bajo Colorado a fin de evitar aglomeración dentro de la ciudad; las otras actividades quedan sujetas a la emisión de un nuevo Decreto Provincial. Las nuevas flexibilizaciones entraran en vigencia a partir de la emisión de la nueva Resolución Municipal. Se reitera que es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca y el distanciamiento mínimo de un metro medio entre personas; desde el COE se apela a la responsabilidad de cada ciudadano en la incorporación de todas las medidas preventivas en favor de la salud personal y de toda la comunidad.

