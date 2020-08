Jacobacci: La UCR local repudia la desafectación de un trabajador de Anses

No me Gusta

No dejemos este triste mensaje a los jóvenes que están incursionando o militando en algún partido político. Demostremos que realmente hay una renovación de ideas y prácticas. Que no importa tu ideología política para determinar si vas a seguir en tu TRABAJO.

Este atropello es una muestra más de un Gobierno, que exige a la ciudadanía un esfuerzo más para mantener el pleno empleo, y por otro canal, te reduce el aparato estatal. Estas acciones solo demuestran que representan a un sector ideológico y lamentablemente intentan trasladar la grieta a todas las esferas de la sociedad. Nosotros como defensores de la DEMOCRACIA y las INSTITUCIONES no podemos permitir este destrato para con los trabajadores de nuestra Región. Apelamos a que los representantes políticos de la Provincia (LEGISLADORXS, CONCEJALES, INTENDENTES, ETC) y la máxima autoridad provincial la Gobernadora ARABELA CARRERA puedan interceder para que se revea la decisión política de remover de ANSES al operador Gustavo Salas.

