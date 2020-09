Jacobacci: la radio pública sin programación por un caso de Covid-19

No me Gusta

A toda la comunidad: Como a cualquier familia por estas horas, nos tocó a nosotros. No directamente a ninguno de las o los trabajadores de la Radio pero sí a alguien que trabaja para una empresa contratada por la emisora. Por eso la consideramos propia, no solo por ser un trabajador, sino porque le tocó contagiarse de Covid 19 como nos puede pasar a cualquiera de los que habitamos Jacobacci. Como Director de una de las 50 Radios Nacionales que tenemos los argentinos en todo el país, le solicito de corazón a toda nuestra amplia audiencia que nos escucha y lee todos los días nos tenga un poco de paciencia para que podamos volver todos con la seguridad que corresponde a hacer uno de los trabajos considerados esenciales, como es el de la comunicación profesional. Por favor les solicito a todas y todos los que tengan parientes que hacen uso diario de los «Mensajes al Poblador» los pongan al tanto que hasta el próximo lunes 14 no contarán con unos de nuestros principales servicios. A pesar de mantener todos los cuidados a nuestro alcance hoy nos toca aislarnos unos días para respetarnos y preservar en salud a nuestra gente más cercana. Los seguiremos informando por está vía de todos los aconteceres que cubrimos a diario desde cada una de la radios nacionales del país. Somos Radio Nacional, la Radio más Federal, la radio de las, les y los argentinos. La Radio Pública.

