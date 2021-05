Jacobacci: la cámara de comercio pide mas controles para evitar mayores contagios

Nos encontramos en un momento crítico para la Salud y la Economía de nuestro país. El avance de la segunda ola de coronavirus podría producir situaciones dramáticas para nuestra población, y todos debemos colaborar en prevenir esta situación.

La Economía de nuestros negocios, y de la población también, se encuentran muy delicadas.

La pandemia nos obliga a poner todo en discusión. El año pasado, desde el sector comercial, se realizaron enormes esfuerzos para mantener los empleos, pagando impuestos y servicios que casi no variaron, y endeudándonos para esto. Se extremaron medidas de prevención para cumplir con los protocolos para cuidar la salud de los trabajadores y los clientes, se adquirieron herramientas, se adaptaron los sistemas de trabajo y se realizaron campañas de concientización. Pero no todos los sectores de la población realizaron los mismos esfuerzos.

Los comercios no somos espacios de transmisión de Covid-19, cerrar no es prevenir es castigar a un sector que a diario necesita abrir su puertas para cumplir con sus obligaciones y necesidades de su familia y empleados. En este sentido, y teniendo en cuenta que para salir adelante es necesario el trabajo en conjunto solicitamos a todas las autoridades de nuestra localidad hacer cumplir las normas establecidas como prevención: NO a las juntadas clandestinas, NO a las reuniones sociales que no cumplan con las normas establecidas, control en los comercios y establecimientos nocturnos y diurnos, uso de barbijo, distancia social, control en las plazas y lugares de esparcimientos donde no guardan protocolos ( se comparte mates, botellas etc) poner sanciones tangibles a quien incumpla, disponer de un número telefónico para hacer denuncias en forma confidencial. También exigir a las oficinas públicas que el personal cumpla con estas normas Consideramos que se puede seguir con todas las actividades, pero con los controles pertinentes, por eso solicitamos a Uds. hacerlas cumplir para que no tengamos que lamentar mayores contagios, ya que aún estamos a tiempo de prevenir.

Dejamos a consideración solicitar un cordón sanitario con la ciudad de San Carlos de Bariloche, ya que por el momento reviste el mayor peligro para nuestra localidad.

Como parte importante de la comunidad solicitamos estar mas unidos que nunca en esta penosa situación, ya que un próximo cierre comercial debido a falta de prevención y responsabilidad ciudadana sería catastrófico para muchas familias que dependen de su actividad comercial.