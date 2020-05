Jacobacci: Garcia: «Vivimos unos días de terror, no es fácil, no se lo deseo a nadie»

El veterinario Marcelo García, padre de uno de los positivos de coronavirus en Jacobacci, expresó cómo están viviendo estos días luego de que se difundiera la identidad de su hijo.

Describió esta situación como «unos días de terror, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Vivimos lastimosamente el primer caso de Covid positivo en Jacobacci. Se detecta el Covid positivo, se revela el nombre del menor, si bien no se hace una conferencia de prensa pero desde el ámbito del hospital o del COEM (Comité de Operaciones de Emergencias Municipales) sale el nombre de mi hijo y hubo mucha confusión, mucho nerviosismo».

Agregó en este sentido que «llaman a una conferencia de prensa y el intendente (Carlos Toro) sale a amenazar con acciones legales, que hemos estado en otra provincia, que no hemos cumplido con las cosas, que hemos ido a buscar al virus allá y yo había ido a Comodoro (Rivadavia) a buscar unos animales». Esto último se explica porque García es de profesión veterinario y tenía permisos para circular de una provincia a la otra según lo que expuso.

Detalló así que «mi viejo escuchó todo eso, sabía que no era verdad y le dio un paro cardíaco y falleció. Lo más triste de todo esto es que el señor intendente en cuanto medio hay sale y sigue mintiendo con el día y los horarios que volví. Ahora me enchufó con que volví con otra persona y es mentira. Cambia el discurso todo el tiempo y la verdad es que es una impotencia tremenda. Encima de todo el dolor todavía no podemos hacer el duelo de mi padre, no lo pudimos velar, yo fui derivado a Cipolletti con mi hijo. Él está aislado en un lado y yo en otro, mi mamá y mi mujer están solas en Jacobacci, es terrible».

Consultado sobre la salud de su hijo, comentó: «Mi hijo nunca tuvo un síntoma, salvo la fiebre que suponen que es de la infección de un diente. Él entró el 14 de mayo por una infección en un diente al hospital, en base de una consulta odontológica le dan unos antibióticos y lo mandan a la casa. El día 15 de mayo levanta más temperatura y ahí lo internan. Nunca activaron el protocolo en el hospital, estaba con 40 de fiebre tanto el 14 de mayo cuando lo mandan a la casa como el 15 cuando lo internaron y como la fiebre no remitía empezaron a hacer otros estudios y los médicos dijeron que podía ser una posible endocarditis. Ahí llamamos a su cardiologo de Cipolletti, dijo que lo traigamos y en el camino nos enteramos que dio positivo el hisopado que le habían hecho la noche anterior. Ahí cambió toda la cuestión».

De esta manera, el hijo fue internado en el Policlínico Modelo y García padre se autoaisló en un departamento y precisó: «Él está sin síntomas, todos sus contactos dieron negativos, hasta yo ayer tuve mi prueba que tuve un contacto muy estrecho con él y también di negativo, así que estamos desorientados a ver de dónde salió el virus. Primero si lo tiene y después de dónde salió».

García remarcó que viajaron a Comodoro Rivadavia el 8 de mayo para buscar animales, atravesaron rutas provinciales con los permisos habilitantes y fue desinfectado en los diferentes retenes. De hecho, recalcó que Chubut no tiene circulación viral y bien podría haberse contagiado en el propio hospital jacobino cuando fue por su problema en un diente.

Finalmente, García dijo que luego del positivo de su hijo y la persecución por redes sociales tras conocerse su nombre, y la muerte de su padre iniciarán una causa judicial contra el municipio.

Gentileza: Toca Madera por Radio Noticias