Jacobacci: Familias del barrio el Faldeo tendran gas natural

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Uno de los vecinos hizo referencia a esta obra histórica, «esperamos casi 30 años para que una empresa comience hacer esta obra en este barrio, ya que pasaron muchos gobiernos y todos nos prometieron que iban poner el gas, hasta que no veamos una maquina haciendo el trabajo, no vamos a creer» – expresó el vecino con los ojos llenos de lágrimas.

You May Also Like