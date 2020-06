Jacobacci:»Es una falta de respeto que un concejal diga que no se hizo nada durante estos 3 meses»

«Es una falta de respeto decir que el estado de Jacobacci no hizo nada durante estos 3 meses de pandemia». De esta forma se expresaron varios trabajadores de inspectoría, policías, defensa civil y bomberos Jacobacci tras los dicho de un concejal.

«Hugo Arroyo, concejal (Frente de Todos) de Jacobacci, habló en un medio acerca de la situación de la localidad, Según Arroyo “en estos tres meses de pandemia, no había información desde el municipio y no habían controles en el ingreso al pueblo. Por eso el virus entró plácidamente. Vamos a tener que retroceder a fase 1”.»

Daina Parra, ella es parte del equipo de (seguridad vial, bromatología, Defensa Civil, Bomberos y Policía, Sanitización) que trabajan hace más de 3 meses realizando diferentes controles en la localidad.

Parra, escribió en sus redes sociales «Me voy a referir al trabajo realizado por Inspectores municipales».

«Les voy a contar que, estuvimos trabajando 90 días sin descanso, sin fines de semana, sin feriados… trabajamos todos los días,

es nuestros trabajo es, controlar cada resolución que salía desde el municipio basada en decretos provinciales y nacionales…

Hicimos puestos, controlabamos los vehículos y personas que iban en él, los educamos, les aconsejamos, les explicaremos las medidas preventivas: el uso de alcohol, uso de tapaboca, distanciamiento social, y recorridos por comercios chequeando que todo esté en orden…

Nos tocaron dias de Frio mucho Frio, dias de viento, lluvia y Nieve…pero ahí estábamos cuidándolos, protegiendolos!

Me da mucha bronca e impotencia que se hable desde casa calentitos! Jamas los vi ni siquiera para ofrecernos un café caliente! Pero para criticar son los primeros! Sin fijarse que somos humanos y que no somos inmunes…que tenemos hijitos que nos preguntan otra vez te vas ah trabajar mamá/papá?

Y un@ orgullos@ le dice, si vamos a luchar contra el coronavirus para que vos puedas ir a la plaza…y así con terrible pena te vas…

Te puede gustar o no el Intendente, pero no te cagues en el trabajo de la Gente que si sale a pelearla todos los días!

Porque nosotros somos la cara visible…

Nosotros estuvimos y estamos ahí controlando que se respete todo…

Esto no se trata de política, se trata de la salud de cada Jacobaccino…y que depende únicamente de la RESPONSABILIDAD CIVIL DE CADA UNO!

No se trata de buscar culpables!

Hoy Seguimos Saliendo a las Calles, exponiendonos pese a la situación que todos conocemos, y esto no es una queja si no que se trata de valorar un poco aunque sea, el trabajo de cada uno!

A pesar de que hay gente que habla sin saber…tambien les agradecemos a todas las personas que nos han apoyado en este tiempo con sus grandes gestos hacia nuestra persona…

Les Pedimos que se sigan cuidando!

Las herramientas las tenemos…solo pedimos que las apliquen!

Y sean RESPONSABLES DE SUS ACTOS!

Y FUERZAS A TODAS LAS PERSONAS QUE SALEN DIA A DIA A TRABAJAR EN DISTINTOS RUBROS! ABRAZOS!