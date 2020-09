Jacobacci: el CONYA expresó la preocupación en el trato desigual de la implementación de la Tarjeta Nutre

A la Sra. Gobernadora

Desde el Consejo local de la Niñez y Adolescencia queremos expresar nuestra preocupación en función de la vulneración de derechos que se evidencia en el trato desigual de la implementación de la Tarjeta Nutre dirigida a lxs estudiantes que concurren a las instituciones educativas de Rio Negro, y que ante recientes anuncios exceptúa a lxs estudiantes de la región sur, quedando imposibilitadxs de acceder a dicho derecho.

Esta es una política pública que con gran acierto su gestión implementó para dignificar la alimentación de lxs niñxs y adolescentes, y coincidimos que es un programa superador de cualquier otra prestación; pero consideramos que queda totalmente empañada su puesta en funcionamiento, ya que surge de una segregación, violando el trato igualitario que consagra nuestra ley provincial 4109 en su artículo 19.

Considerando que con la suspensión de actividades presenciales, los comedores dejaron de funcionar en las escuelas, la provincia emitió la Res. 2166/20 que indicaba que se debía garantizar la provisión de alimentos a través de la entrega de módulos alimentarios con alimentos no perecederos a todxs lxs estudiantes de los establecimientos educativos de la provincia. Y ahora habiéndose tomado conocimiento de que la tarjeta del programa oficial “RN Nutre” sólo llegará a los consejos escolares que no tengan convenios preestablecidos implica que la región sur quedaría excluida de los beneficios de la misma. Quitando no sólo la ayuda económica que implicaba, sino también la accesibilidad de comprar alimentos frescos como frutas, verduras, leche y carne, garantizando así una alimentación nutricional adecuada y necesaria para el desarrollo integral.

La implementación de la tarjeta nutre, visibilizó la vulneración que con la entrega de los módulos alimentarios se efectuaba en el Derecho Humano a la alimentación de lxs estudiantes que en la presencialidad concurren a los comedores escolares, consideramos que atravesamos una situación de mayor riesgo socioeducativo, ya que en la actual entrega de módulos no hay ni carne, ni frutas, ni verduras.

Estamos convencidxs que esta situación vulnera aún más los derechos de las infancias y adolescencia de nuestra provincia, como así también desvaloriza a las escuelas en su rol social y comunitario, que aún en tiempos de no presencialidad, sigue representando para muchas familias un espacio de sustento y contención.

Es imprescindible minimizar los efectos de la desigualdad que afecta gravemente a las infancias y adolescencias. Esperando pueda arbitrar de una manera favorable para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia de nuestra provincia, saludamos atte.

Consejo local de niñez y adolescencia- Ing. Jacobacci