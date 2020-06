Jacobacci: El COE publicó las nuevas resoluciones

El COE de Jacobacci público los protocolos para la aperturas de distintas actividades.

VISTO: El Decreto Nro. 520/2020 de Poder Ejecutivo Nacional, Resoluciones Nro 3016,3017,3018 y 3054 del Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro y lo establecido por el COE local y;

CONSIDERANDO: Que, el Decreto Nro. 520/2020 del PEN, establece que resulta necesario establecer un marco normativo para aquellas zonas donde no existe circulación comunitaria de COVID-19, estableciendo la vigencia del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio; Que, dicho distanciamiento será para las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica; Que, en el plexo normativo mencionado ut supra se establece que el distanciamiento social, preventivo y obligatorio y su estricto control de cumplimiento de esas reglas de conducta supone, que resultan necesarias para controlar el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y a su vez, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina, según la situación propia de cada lugar; Que, en idéntico sentido se ha pronunciado el Ministerio de Salud de la Provincia, delimitando aquellos partidos que se encuentran comprendidos dentro de la fase de Distanciamiento social, preventivo y obligatorio; Que, nuestra localidad se encuentra dentro de las medidas alcanzada, por ende, corresponde dictar las normas en consecuencia; Que, desde el COE local se ha informado que no existen casos positivos de COVID 19, por ende, no habría impedimento alguno para adherirse a la normativa Nacional y Provincial; Que, quedará bajo la responsabilidad de cada ciudadano el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes; Que, no existen impedimentos legales a tal fin; POR ELLO: Y en uso de las facultades que le son propias y las que le confiere La Carta Orgánica Municipal EL Sr. INTENDENTE MUNICIPAL RESUELVE

ARTICULO 1º: ADHERIR al Decreto Nro. 520/2020 del poder Ejecutivo Nacional. –

ARTICULO 2º: ADHERIR, a la Resolución Nro. 3016,3017,3018 y 3054 del Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro. –

ARTICULO 3º: ESTABLECER, que la localidad de Ingeniero Jacobacci se encuentra en etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. –

ARTICULO 4 º: ESTABLECER, que queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuesta por el art. 3, por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el Certificado Único Habilitante para Circulación y presente la DDJJ correspondiente en los puntos de control. –

ARTICULO 5 º: ESTABLECER que los Comercios Minoristas o Mayoristas de venta de Productos esenciales y no esenciales, podrán abrir sus locales con atención al público de lunes a sábados en el horario de 9 a 20 hs.; cumpliendo estrictamente con los protocolos de las medidas sanitarias vigentes y teniendo en cuenta las siguientes limitaciones: -Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros cuadrados (10 m2) -Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)

ARTICULO 6º: ESTABLECER que las trabajadoras y trabajadores afectados al Régimen de Personal de casas particulares, trabajadores Jardineros y Parquistas podrán prestar tareas de lunes a sábados. –

ARTICULO 7º: ESTABLECER que se encuentran habilitadas las actividades deportivas que permitan el distanciamiento Social y el cumplimiento de todos los protocolos de las medidas Sanitarias Vigentes:

a) CAMINATAS RECREATIVAS las mismas podrán realizarse todos los días de la semana en el horario de 10 a 20 hs; b) ACTIVIDAD CICLISTICA: la misma se podrá realizar todos los días de la semana en el horario de 10 a 20 hs,

c) ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Arquería, pesca, Paddle, pelota paleta, ping pon, natación, futbol tenis con un máximo 4 personas y demás actividades sujetas a la aprobación del ministerio de Salud. –

ARTICULO 8º: ESTABLECER que se encuentra habilitada la apertura de los gimnasios, los mismos deben garantizar el distanciamiento Social y el cumplimiento de todos los protocolos de las medidas sanitarias vigentes. –

ARTICULO 9°: ESTABLECER que los restaurantes, confiterías, bares y cervecerías, podrán abrir sus puertas con atención al público de lunes a sábado y en el horario de 9 a 23 hs: utilizando el 50% de los cubiertos habilitados. –

ARTICULO 10°: HABILITAR las reuniones sociales, familiares, cultos y con amigos con un máximo de 10 personas, no podrán asistir personas de otras localidades. –

ARTICULO 11º: DETERMINAR que, las personas comprendidas en los artículos precedentes, deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad dictaminadas por las autoridades nacionales, provinciales y locales.-

ARTICULO 12º: ESTABLECER que, los locales comerciales deberán permanecer cerrados los días Domingos, debiendo proceder ese día a la limpieza y desinfección integral del local.-

