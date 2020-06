Jacobacci: El COE habilitó las reuniones familiares y las canchas de pàdel

No me Gusta

Los integrantes del COE de Jacobacci, integrado por referentes de salud, policía, bomberos y del Gobierno local, se reunieron esta noche a fin de dar forma a la nueva resolución municipal que será emitida en el transcurso del Jueves 11 de Junio. La Resolución que será emitida en las próximas horas, en línea con el decreto Nacional N°520/2020, establece para Jacobacci el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, debido a que en la localidad no existen casos ´positivos de COVID-19 por lo que no hay impedimento alguno para adherir a las normativas provinciales y nacionales. En la fase de distanciamiento social, obligatorio y preventivo se contempla que los comercios minoristas y mayoristas puedan abrir sus puertas al público de Lunes a Sábados; los trabajadores de servicios domésticos podrán realizar su labor de Lunes a Sábados. En cuanto a las actividades deportivas y recreativas, además de caminatas y ciclismo, ahora se suma el pádel, pelota paleta entre otras y estarán contempladas todas aquellas que sean autorizadas a nivel provincial. En esta nueva fase se habilitarán las reuniones sociales como así también la actividad gastronómica en restaurantes, bares y cervecerías. Cabe destacar que la resolución municipal que reglamenta las actividades mencionadas aún no fue expedida debido a que se trabaja en los protocolos a implementar acorde a cada situación.

