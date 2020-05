Jacobacci: El COE extiendiò hasta el jueves 28 la fase 1

No me Gusta

No me Gusta ( 40% )

Finalizada la reunión de COE, habiendo analizado la situación sanitaria con las autoridades correspondientes, se comunica que se prolonga la FASE I hasta el día Jueves 28 de Mayo; solo se puede circular por actividades habilitadas y esenciales, se permite la comercialización de productos no esenciales con la modalidad delivery mediante venta online o telefónica. Con respecto al ingreso a la localidad, de ciudadanos provenientes de otras localidad y/o provincias, el horario permitido es de 08:00 Hs a 17:00 Hs, la ampliación de horario de ingreso únicamente se contempla para pobladores de zonas rurales cercanas. Se autoriza la obra pública y privada con la activación de los protocolos específicos. A partir del día Jueves 28 de Mayo el COE evaluará la situación sanitaria y las nuevas medidas a seguir. Se le recomienda a toda la comunidad el cumplimiento de las normas que contienen los protocolos que rigen a partir de la declaración de pandemia en todo el territorio nacional. En cuanto a los hábitos cotidianos como el compartir el mate y los saludos, que involucran la cercanía entre las personas, tienen que cumplir con el distanciamiento y contacto estrecho que recomiendan los protocolos de salud, por lo que apelamos a la responsabilidad individual del cuidado de la salud. A partir de la aparición de casos de COVID-19 en la localidad se incrementan las medidas de control de tránsito de personas, mediante una base de datos para garantizar su resguardo, respecto de la prevención se instalará en la playa de desinfección una cabina de sanitización y un termómetro digital para tomar la temperatura corporal. A partir de mañana, 25 de Mayo, estarán disponibles las resoluciones oficiales correspondientes. Se pone en conocimiento de la comunidad que en las últimas horas se han detectado el ingreso a la ciudad incumpliendo las normas de ingreso, se realizo la investigación correspondiente y posterior denuncia; asimismo se informa que hubo ingreso de personas provenientes de otra ciudad que al ser notificadas de que debían realizar la cuarentena correspondiente optaron por emprender su regreso a la localidad de origen. Todas las personas provenientes de otras localidades deberán realizar el aislamiento preventivo de 14 días; con respecto a las personas que por distintas razones no puedan realizar el aislamiento en sus domicilios, desde la Municipalidad se otorgara un lugar en donde se pueda cumplir con la cuarentena.

