Jacobacci: El COE decidió volver a la fase 1 con nuevas mediadas

Que, se habían otorgado determinadas flexibilizaciones en atención a que no se registraban casos de COVID-19 en la localidad; Que, en las últimas horas se ha tomado conocimiento de que en la localidad se han detectado dos casos positivos de COVID-19; Que, en función de ello se decide desde el COE retrotraer las flexibilizaciones otorgadas oportunamente, y regresar a la fase 1; Que, por ende, se deben extremar los recaudos sanitarios de la población; Que, por lo tanto, se deberá dejar sin efecto toda norma que se contradiga con la presente; Que, no existen impedimentos legales a tal fin;

