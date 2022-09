Jacobacci: Concejal Rojas busca conformar La Mesa Local de Medio Ambiente

Los concejales de Junto Somos Rio Negro Anibal Rojas y Edgardo Mardone dieron a conocer la Ordenanza: Creación de La Mesa Local de Medio Ambiente. (MLMA)

Visto la ley Nacional de Medio Ambiente 25.675 y nuestra Carta Orgánica en su Art. 23, 24, 32.

Crear la “Mesa Local de Medio Ambiente” (MLMA) para la generación de políticas ambientales locales. La misma estará integrada por las distintas instituciones y actores locales que quieran vincularse con la temática ambiental, teniendo como ejes de trabajo.

A. Diseñar medidas ambientales a los fines de resguardar los recursos naturales dentro de un esquema de desarrollo sustentables. Instrumentar políticas de gestión ambiental de control y monitoreo de proyectos, obras o actividades “susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa”.

B. Diseñar acciones que permitan la implementación, en la ciudad de Ingeniero Jacobacci, de Estudios de Impacto Ambiental, como herramienta técnica de carácter preventivo; que permita identifica, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente, en el corto, mediano y largo plazo, previo a la toma de decisión sobre su ejecución.

C. Diseñar campañas masivas de información y concientización sobre el cuidado del medio Ambiente y del planeta. Entendiendo a la educación ambiental en todos los niveles educativos como el canal más adecuado para difundir las ideas sobre la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y la Diversidad Biológica.

Este proyecto intenta poner en la agenda legislativa y obviamente del ejecutivo municipal con el acompañamiento de todas las instituciones que deseen participar de esta mesa, la temática ambiental como eje central en el diseño de políticas en la búsqueda del desarrollo local y regional, venimos teniendo durante los últimos tiempos mucha incertidumbre en relación a las obras que se vienen desarrollando en nuestro pueblo y que tranquilamente se podría simplificar a partir de una solicitud de esta mesa para que se de a conocer el proyecto completo de las acciones concretas que se pudieren llevar adelante y evitar tanto malestar en la sociedad.

Tengo plena convicción de que un Jacobacci más sustentable es posible, sobre todo si pensamos en el bien de nuestras generaciones futuras solicitando también desde esta mesa información de cada proyecto que directa o indirectamente pueda causar cualquier impacto en nuestro medio natural.

Es necesario también no poner en discusión todo lo que tenga que ver con nuestros recursos mineros, poder lograr a través de esta mesa que se pueda brindar información clara y precisa a la población en relación al impacto ambiental de las explotaciones, la generación de empleo y todo lo relacionado con esta actividad que genera tanto conflicto social a partir muchas veces del propio desconocimiento o por la postura que cada uno tiene en relación a esto.

Quiero agradecer a la Directora del instituto Superior de nuestro pueblo Eliana Velázquez por interesarse en este proyecto que presentamos en conjunto con mi compañero de bloque Concejal Edgardo Mardones, tal es así que presencio la sesión y ocupo la banca del pueblo por un momento para brindar su punto de vista respecto al tratamiento de este proyecto y ponerse a disposición en virtud de la institución que representa para ser parte también de esta mesa.

Durante este ultimo tiempo hemos podido observar que a partir de la falta de proyección y de planificación por parte de quienes toman hoy las decisiones en cuanto a las obras que se realizan en nuestro pueblo, no permite prever con anticipación el impacto negativo que podemos causar a nuestra forestación que mas allá de gustarnos o no tal o cual especie, no podemos olvidar el valor que tienen, sobre todo si nos detenemos a pensar un minuto en el lugar en el que nos encontramos, desde la cuestión climática, características de suelos y la Emergencia Hídrica por la que venimos atravesando.