Jacobacci: comerciantes piden mayor seguridad

La camara de Comercio de Jacobacci lamenta profundamente el hecho ocurrido hace pocas horas en un reconocido rapipago de nuestra localidad, lugar en donde se desarrollo un asalto a mano armada.

Como comerciantes y comunidad en general estamos profundamente afligidos, esperamos que este antecedente no se convierta en un hecho recurrente de nuestro Jacobacci.

Como Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci nos hicimos presente ante el afectado para expresarle nuestra solidaridad y ver su estado en general, luego fuimos a la comisaria en nombre de nuestra institución, solicitando información y expresar nuestra preocupación. Además saber que precauciones se tomaran en el futuro, ya que todos estamos consiente que nuestra forma de vida ha ido cambiando rápidamente. El Sr Comisario no se encuentra en la localidad. Solicitaremos una reunión para la próxima semana.

Pedimos por favor tomar el mayor de los recaudos, cerrar puertas, no dejar llaves puestas, en horas de cierre nunca estar solos, poner cámara de seguridad etc.

Unirnos para apoyar al este joven comerciante para que no tenga que cerrar su negocio, se aclare el hecho lo más pronto posible y para empezar a cuidarnos entre todos.

Proponemos realizar un pool de compra entre todos los comercios que no tengan sistema de seguridad o cámaras hoy en día, con el fin de disminuir costos. A su vez mayor presencia policial y televigilancia de toda la localidad