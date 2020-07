Jacobacci: Comerciantes no esenciales piden abrir sus puertas

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

A la legisladora provincial Licenciada Helena Herrero S—-/—-D Los abajo firmantes, propietarios de distintos comercios de la localidad de Ingeniero Jacobacci, nos dirigimos a usted y por su intermedio a la señora gobernadora Arabela Carreras, a efectos de solicitarle que contemple y evalúe junto al ministro de salud de la provincia y al Comité Operativo de Emergencia (COE) local, la posibilidad de permitir las actividades comerciales en todos los rubros. Queremos poner a vuestro conocimiento que en el marco de la pandemia del SARS-CoV 2, también llamada socialmente como “coronavirus”, nos hemos visto afectados de manera considerable con las medidas gubernamentales implementadas a favor de la salud. Sin desconocer el efecto positivo que han tenido las medidas sanitarias, queremos expresar por medio del presente escrito que en nuestra localidad la situación económica es crítica. Somos una ciudad con baja densidad poblacional, nuestra matriz productiva no está constituida por empresas que tengan una estructura financiera diseñada para afrontar una inactividad tan prolongada. En estos cuatro meses se ha presentado una inestabilidad económica generalizada en todas las empresas, provocando la imposibilidad de proyectar a corto o mediano plazo, como también la dificultad de concretar los compromisos, los cuales se hacen cada vez más difíciles de honrar, como sueldos, aguinaldos, alquiler, entre otros. Queremos aclarar que incluso se han observado pequeñas y medianas empresas que, desafortunadamente no han podido completar un mes laboral de manera regular, como consecuencia de los retrocesos de fase o la implementación del cordón sanitario. El sector privado se compromete a seguir cumpliendo con las normas de seguridad e higiene exigidas por el ministerio de salud, además de seguir buscando y proponiendo distintos métodos de desinfección, para asegurar el resguardo de los clientes y los comerciantes. A su vez se aprecia que los propios comerciantes y empresarios han demostrado una actitud proactiva mediante donaciones que han realizado a las diferentes instituciones de nuestra localidad y pueblos aledaños, e incluso en momentos de dificultad han aportado sus propios vehículos para ciertas causas comunales. Por todo lo detallado en los renglones anteriores, entendemos que es necesaria la apertura de los locales y comercios de manera tal que genere previsibilidad y permita un trabajo cotidiano sin sobresaltos, ampliando la franja horaria laboral con el fin de no aglomerar personas ni exponerlas a bajas temperaturas en el momento que deben esperar a ser atendidas. Otro de los pedidos que queremos expresar, es la posibilidad de exentar el abono de impuestos, tasas y contribuciones de manera definitiva por un plazo determinado, hasta la reactivación económica nacional, y entonces a partir de allí remunerar con lo que corresponda. Además, queremos manifestar nuestra necesidad de que se ofrezcan créditos a tasa cero o accesibles, mientras que de manera simultánea se declare la emergencia económica. Por último, le solicitamos que arbitre y gestione todos los medios necesarios para poder contribuir a mejorar nuestra situación, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad comercial es un pilar fundamental de la localidad. El presente escrito está avalado por los diferentes sectores productivos que se encuentran en nuestra ciudad, tales como comercial, minero, turístico, además de los rubros pertenecientes a la comunicación, construcción, transportistas, talleres mecánicos, gimnasios, contando con el apoyo de la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro (FEERN).

You May Also Like