Jacobacci: comerciante desconforme con el servicio de faena del matadero local

Carta abierta.

Señor Felipe Gervan

Presidente del frigorifico JJ GOMEZ

Me dirijo a usted por este medio para hacerle saber mi disconformidad como USUARIA de su establecimiento y servicio de faena.

El dia 12 del corriente me acerque a su establecimiento (frigorifico- matadero) para que me brindaran un servicio de faena, en dicho lugar fuy atendida por su encargado el cual en primer momento no queria recibirme los animales, luego me dijo que si me los ivan a recibir y que ivan a ser faenados al dia siguiente por la mañana.. hoy a primera hora me comunico al matadero con la secretaria la cual me informa que los animales no ivan a ser faenados por ordenes de sus superiores..

Mi preocupación era que los animales ivan a estar muchos dias sin alimentarse lo cual implica que se atrasen y pierdan KG, quise entender la situacion y me aserque nuevamente al matadero para retirarlos del establecimientos y llevarlos al campo nuevamente y la respuesta fue que una vez que

Ingresan al matadero no pueden ser retirados del lugar…

Quiero remarcar que no es la primera vez que paso por esta situación, ya es la cuarta vez que tengo inconvenientes con este establecimiento.

Entiéndase que esta situación no solo me genera impotencia, si no tambien perdidas a mi economia ya que partiendo del traslado de los animales me genera muchisimos gastos y los servicios que ustedes prestan dicho sea de paso no son para nada economicos…

En una de estas ocaciones que por su inoperancia e irresponsabilidad a mí me bloquearon la matricula porque dicha guia y Dt que saque para entrar a faenar no estaban ingresadas en el matadero, los cual no fue una falta mía, si no que cuando yo llegue al lugar con los animales cargados en el camión ahi mismo me informaron que la faena esa semana estaba suspendida por repaciones en el lugar, no se tomaron el tiempo de informanos a los carniceros con anticipación, lo cual es una falta de respeto.. esta situación me a generado muchas perdidas economicamente….

Quiero dejar en claro que de esta siatución lo hago responsable totalmente a usted y a las autoridades competentes que no hacen nada para cambiar esta situación.

La responsabilidad y obligación de brindar un buen servicio es de usted, la afectada y que pierde mucho dinero con esta situación soy yo.

Agradesco a los empleados de este establecimiento porque sé y entiendo que ellos solo cumplen su trabajo y no tienen ningun tipo de responsabilidad con esta situación….

QUINTEROS SILVIA

DNI 37253840