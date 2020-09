Jacobacci: Comenzó el plan de embellecimiento en los espacios públicos

No me Gusta

Llegaron las primeras champas de césped que han sido adquiridas por la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci en el marco del plan de reforestación impulsado por la Secretaría de Gobierno y Obras Públicas. En la jornada de mañana operarios municipales trabajaran en la plaza de La Trochita colocando el césped, trabajo que complementa las acciones que se venían realizando para embellecer el lugar, cabe destacar que con anterioridad se trabajó en la iluminación y pintura entre otras cosas; el Paseo de la Vida también se verá beneficiado con la colocación de césped. Uno de los principales objetivos que se ha propuesto Gonzalo Adaime, Secretario de Gobierno y Obras Públicas, desde su asunción ha sido el embellecimiento de los espacios públicos por ello no solo se han realizado trabajos de mantenimiento y refacción en plazas sino que también se impulsa el plan de forestación, incentivando a los vecinos, y se está trabajando en la concreción de un ambicioso proyecto para realizar un circuito de la salud en inmediaciones del predio ferroviario; proyecto que incluye la parquización de casi dos mil metros de predio ferroviario que hoy está sin utilidad alguna, se proyecta no solo generar un espacio de esparcimiento sino también embellecer la zona céntrica de la ciudad.

