Jacobacci: Carta abierta del intendente Carlos Toro

CARTA DEL INTENDENTE CARLOS TORO A LA COMUNIDAD.

Ingeniero Jacobacci, 21 de mayo de 2020

A mi comunidad:

En virtud de las declaraciones públicas hechas por el productor Marcelo García, y aclarando que no es mi estilo responder por estos medios, quiero expresar que hoy debo hacerlo debido a las agresiones desmedidas a mi persona y a mi familia que exceden el límite de lo tolerable.

Las declaraciones hechas por Marcelo García pueden ser ciertas o no, pero en todo caso son opiniones, como que soy inoperante, que no puedo sacar a los caballos del pueblo, y no puedo manejar una pandemia, que fui un desastre para acompañar a los Jacobacinos a salir de la sepultura de cenizas, etc etc, y como dije, podrá ser cierto o no. Lo que sí no deja de ser verdad es lo que voy a expresar de aquí en adelante.

Primero: a mí no me va a juzgar Marcelo García con respecto a lo que pasó durante la ceniza porque lo primero que hizo en una actitud especuladora y egoísta, fue huir de la localidad y sin importarle más que su bienestar y salvarse, se llevó todo y se fue. Nunca supo lo que pasó ni cómo se manejó la salida de esa situación y quizás ni se enteró del esfuerzo de toda una localidad para recuperarse, acompañándonos entre todos, en la peor oscuridad que nos había tocado vivir.

Segundo: el único responsable de lo que se vivió el fin de semana y lo que nos quede por vivir, es este productor que en su ambición y especulación desmedida (ojo ambición y especulación son dos conductas que no me parecen malas), pero cuando son desmedidas e inescrupulosas, es donde se generan los conflictos en los que estamos. Digo esto porque estuvo muy bien regresar a nuestro pueblo, volver a poner en marcha la producción ganadera que tanto necesitamos pero en una situación como la que estamos viviendo, creo que no reparó en lo más mínimo en el riesgo al que nos sometía a todos, no sólo a su propia familia con sus papás, su esposa e hijos sino a toda una comunidad que durante 60 días no salía ni a la calle y luego de a poquito comenzó a respirar gracias al esfuerzo de las familias, de los bomberos, de la policía, protección civil, los agentes municipales, los comercios, de los empleados de salud, de los que realizan la sanitización, todos respetando los decretos del presidente, de la gobernadora y las normas municipales. No le importó, consiguió todos los permisos nacionales y provinciales como Médico Veterinario y viajó a Comodoro Rivadavia, Trelew, etc, sí es cierto que informó el día 8 de Mayo que se dirigía a Comodoro como se registra en la caminera, pero luego a su regreso ingreso a Jacobacci fuera del horario de sanitización violando el protocolo, sanitizando recién al día siguiente, lo que significo exponer a toda su familia y a toda la localidad y además no cumpliendo con el aislamiento obligatorio violando la cuarentena. Ahí comienza la conducta irresponsable, fue y volvió del campo todos los días, realizo tareas con empleados rurales, otros profesionales y llevo a una persona de Gral. Roca a trabajar allí. No conforme con eso, el día 13 de Mayo llego a Jacobacci a las 22,30 hs dijo que venía de su campo e hizo ingresar a la persona oriunda de Gral. Roca diciendo que venía de La Amalia por lo que la policía confiando en su palabra lo dejo ingresar sin concurrir al lavadero. Además de haber violado las normas que acabo de detallar se permitió llevar a esta persona a dormir en un hospedaje de la localidad, situación que también está en investigación policial por encontrase prohibida la actividad hotelera.

Mas allá, de obtener los permisos que gracias a Dios nuestro presidente y nuestra gobernadora otorgan para poner en marcha la industria, la producción, etc. eso no lo transforma en inmune ignorando y desconsiderando leyes. Debió respetar las normas y hacer la cuarentena correspondiente.

Tercero: La directora del Hospital comunica los casos, rápidamente llamamos a reunión de COE. La propia directora manifiesta todo esto que acabo de relatar y además con mucha preocupación expresa a los presentes que a pesar de haber llamado en reiteradas oportunidades no consiguió tener la información para poder aislar a todos los contactos que habrían tenido, lo que generaba una situación de altísima complejidad y riesgo, ya que al no saber con quién o quiénes se habían vinculado ello podría desatar un desastre en la comunidad. En el momento se pidió la información a la caminera y se comprobó lo expresado anteriormente como lo demostrará sin duda la investigación.

Rápidamente se resolvieron en el COE las medidas a tomar y se comunicó lo acontecido en una conferencia de prensa, y como lo amerita esta violación de cuarentena y las mentiras para poder ingresar, manifesté que se harían las investigaciones policiales y las demandas penales correspondientes. Nunca dí nombres ni fue con mala intención, simplemente hice lo que corresponde cuando alguien viola las normas. Por mucho menos que esto hay gente que pasó por los calabozos y por irresponsables como este se han disparado contagios en otras localidades. Las cosas que se dicen en las redes sociales no son mi culpa ni del COE, no las administro y rara vez las leo. También gracias a ellas he visto sufrir y llorar a mis padres y a toda mi familia, por eso me encargo de evitar que mis padres tengan acceso a ellas conociendo el riesgo en su salud a lo que los expongo, cosa que deberían hacer las familias y eso no está en mis manos.

Cuarto: miente cuando dice que no hay casos en Chubut. No sólo que hay, como lo indica la información oficial que adjunto, sino que se sabe por todos los medios que las únicas provincias que siguen sin contagio son Formosa y Catamarca. Creo que estamos invadidos de información permanente y esta persona como médico veterinario debería saber que al venir de otra provincia es obligatorio aislarse para no arrastrar a nadie al abismo.

Por último, quien debe pedir disculpas a su propia familia es él, como así también a los trabajadores rurales y a los que allí estuvieron presentes y a toda la comunidad de Jacobacci, porque gracias a esa irresponsabilidad volvimos a los 14 días de asilamiento de marzo, todos encerrados cumpliendo con las normas y perjudicando al comercio local que había logrado volver a trabajar casi con normalidad.

Quiero expresar mi dolor y mi impotencia por lo que le sucedió a Esmir. Somos de la familia. Fue junto con mi tío Héctor, su hermano, una de las personas con las que compartí muchas horas de mi niñez y juventud, y era una persona a la que yo respeté, admiré y quise mucho. Estas lágrimas que no me dejan escribir, me hacen saber lo mucho que lo apreciaba. Sólo espero la pronta recuperación de Francisco y que al resto de la familia no le pase nada, y ruego a Dios que transitemos los próximos días sin nuevos casos. Quiero también llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar que es absolutamente falaz lo que dice despectivamente del COE, el trabajo que éste realiza es relevante, responsable y ejemplar; que estamos permanentemente comunicados y que vamos a redoblar el esfuerzo para cuidar a todos y a todas con más medidas de seguridad que próximamente anunciaremos.

Por último, quiero aclarar que ésta es mi última declaración sobre el tema, de aquí en más dejo todo en manos de la investigación judicial.

Carlos Daniel Toro

D.N.I. 13.858.979