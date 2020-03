Jacobaacci: El Registro Civil emitió medidas de restricción en sus oficinas

No me Gusta

En virtud de la situación por la emergencia del Coronavirus ((COVID-19), la Dirección del Registro Civil de la provincia de Río Negro, emitió una serie de medidas de restricción a sus Oficinas Seccionales: – Celebrar Matrimonios en Oficina del Registro Civil , sólo con la concurrencia de los contrayentes y los testigos. – Suspender el otorgamiento de nuevos turnos de matrimonio a domicilio hasta el 31 de Marzo.- – Restringir el acceso del público a salas de espera.- – Atender sólo trámites urgentes( nacimientos, defunciones y matrimonios).- – No realizar actualizaciones de DNI de menores de edad hasta el 31 de Marzo.- – Solicitar a los progenitores que no se presenten con el recién nacido a realizar la inscripción.- – Si algún agente o ciudadano muestra evidentes síntomas de problemas respiratorios debe retirarse de la Oficina.- – Se suspenden hasta el 31 de Marzo las solicitudes, con carácter de urgente, de trámites de adición de apellido y rectificaciones de actas de todo tipo.

