Jacobacci: Comerciantes piden abrir sus locales

Me dirijo a Ud. A los efectos de solicitarle y poner en su conocimiento, que somos un grupo de comerciantes de la localidad, que nos estamos viendo afectados de sobremanera, por las decisiones Presidenciales y Provinciales, a raíz de la CUARENTENA AISLATIVA PREVENTIVA Y OBLIGATORIA.

Esta petición está elaborada por los comerciantes de la localidad, que nos vemos imposibilitados a abrir nuestros locales, debido a la prohibición existente.

Sr. INTENDENTE, sabemos de su compromiso y esfuerzos de todo su grupo de trabajo para mantener la localidad libre de este virus que nos atañe a todos.

Es por eso que solicitamos, tenga a bien tener en cuenta este petitorio, el cual no hace más que expresar nuestra preocupación ante las obligaciones tributarias y patronales que debemos afrontar.

Sr INTENDENTE, nosotros somos los comerciantes de categorías MONOTRIBUTISTAS, Y RESPONSABLES INSCRIPTOS, que quedamos afuera de todo beneficio IMPOSITIVO Y MONETARIO,

Somos PYMES, que apostamos con nuestro capital y nuestro esfuerzo a dar trabajo y engrandecer nuestro pueblo.

Solicitando: PODER ABRIR NUESTROS COMERCIOS, teniendo en cuenta las medidas de prevención correspondientes, en horarios reducidos, y con restricciones en la cantidad de personas dentro del local.

Sr INTENDENTE, muchos de nosotros, de no poder abrir, nos veremos en la necesidad de tener que cerrar nuestros comercios, al no poder afrontar los pagos de: Alquileres, Servicios, Empleados, AFIP, Ingresos Brutos, Autónomos, Honorarios de Profesionales, Cheques Bancarios, Vencimientos Crediticos, ya que todo esto el estado no lo toma en cuenta.

Sr INTENDENTE, muchos de nuestros comercios no pueden trabajar de la forma denominada DELIBERY, ya que los clientes necesitan percibir el producto que se ofrece. De igual manera el comercio que así lo desee, o pueda hacerlo, lo hará el mismo, en su vehículo propio, de acuerdo con su rubro.

De esta manera no propiciamos la circulación del virus ya que en los remises, que están trasladando gente, también se traslada productos alimenticios elaborados en la localidad, muchos de los cuales son elaborados en domicilios sin ningún control bromatológico.

Además, no todos tenemos las posibilidades de acceder a un Crédito Bancario que mitigue las dolencias económicas que vamos a sufrir, y tomar deuda en este momento de tanta incertidumbre es muy riesgoso.

Cabe aclarar que esta nota fue confeccionada vía online, sin violar la restricción de movilidad solicitada por nuestro presidente.

A continuación adjunto a usted, comercios solicitantes.

Sin otro particular, saludo a Uds. Atte.