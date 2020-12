IPROSS recomienda a los afiliados y prestadores no brindar datos personales

No me Gusta

Se alerta a los afiliados y prestadores para que no entreguen información particular por vía telefónica o e-mail a nadie que se presente como empleado de la obra social y que, de ser así, realicen la denuncia correspondiente.

Ante los reiterados pedidos de información confidencial a los afiliados y prestadores del IPROSS, por vías de comunicación no formales de la obra social, se recomienda no entregar ningún dato personal como, número de DNI, afiliado y/o CBU

