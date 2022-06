Ñorquincó: Intendentes radicales fijan posición y reclaman ser escuchados

Sí bien y en términos de números falta todavía mucho para las elecciones que probablemente se desarrollan en abril del 2023, en tiempos políticos esto se traduce a que las alianzas y los acuerdos electorales comienzan a darse antes de la primavera de corriente año, sobre todo teniendo en cuenta que en diciembre se jugará el mundial de fútbol en Qatar que pondrá todo en pausa hasta prácticamente febrero. De esta manera se están acelerando los tiempos y en este contexto intendentes radicales de las localidades Ñorquinco, Ingeniero Jacobacci y Guardia Mitre se reunieron para fijar una posición.

Con la carrera electoral rumbo al 2023 largada de manera subyacente, los intendentes radicales de 3 localidades se reunieron y van fijando posicionamiento, de esto dialogamos con el intendente de la localidad de Ñorquincó Félix Moussa, “La UCR deberíamos ser un grupo grande como había en su oportunidad, ahora se ha venido bastante a menos, pero en realidad es un partido político antiquísimo que tiene muchos años y la verdad que debería prestar, desde nuestro lugar, más atención al partido”, señalo Moussa.

Que nos den un poquito más de bolilla

Seguidamente y al ser consultado el mandatario rionegrino sobre si es necesario qué la UCR sea refundada explico: «nosotros lo que planteamos es que, siendo referentes políticos en la actividad, deberíamos tener más participación y que nos den un poquito más de bolilla en el sentido de que también tenemos nuestra postura y sabemos lo que tenemos hacer y poder plantearlo a nivel nacional por eso tenemos convenciones”, explico Moussa sobre la falta de consulta a nivel provincial.

Además, agrego uno de los intendentes radicales de la zona, Carlos Toro de Jacobacci, previa conversación mantenida con Moussa y con el intendente Ángel Zingoni de Guardia Mitre pusieron puntos en común de cara a la convención radical de La Plata, “somos 3 intendentes radicales de la zona y Carlos participó de la convención en La Plata y lamentablemente no pudimos asistir cuando vino el otro día Gerardo Morales a Bariloche pero se está hablando de que somos una sola, del trabajo en conjunto”, detallo.

Acuerdo con otros partidos Finalmente y en relación a posibles acuerdos al ser consultado sobre Juntos por el Cambio y qué rol tendría cada uno de los integrantes de esta fuerza política Moussa destaco que debería hacer Juntos quien se incorpore a la UCR en virtud del peso político y la historia que tiene Centenario Partido Nacional, «debería ser juntos por el cambio en Río Negro que se sume a la UCR, porque en realidad nosotros tenemos intendentes en el circuito, en la zona, en territorio digamos y no creo que nos deban rendir honores sino que tenernos en cuenta como corresponde para los espacios que corresponden” enfatizo el intendente de Ñorquinco.

“Si es que se puede”

En relación a una posible reunión con el referente de Juntos por el Cambio Aníbal Tortoriello Moussa explico, «yo con Tortoriello he tenido comunicación telefónica muy fluida, hemos estado conversando, pero no hemos cerrado en ningún acuerdo todavía, porque soy muy respetuoso y creo que las uniones políticas tienen que salir desde adentro de los partidos, de donde somos originarios, de ahí veremos cómo encabezar, si es que se puede, algún tipo de acuerdo electoral”, sentenció Moussa.

gentileza: Noticias del Bolson