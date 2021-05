Información Oficial COE Jacobacci

En horas de la tarde se reunieron integrantes del COE en el «Salón de Jefes Comunales», donde se especificaron cuestiones muy puntuales para nuestra Localidad, reforzando las medidas de controles diurnos y nocturnos.

● Son de cumplimiento Estricto y Obligatorio los Decreto de Necesidad y Urgencia N°334/21 del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto Provincial N° 519 en todo el territorio de La Provincia de Río Negro, por lo cual cualquier infracción a lo estipulado está sujeto severas multas.

● Solo se permite la circulación de 06:00 hs. a 18:00 hs. quedando exceptuados los trabajadores esenciales, que pueden circular en horario completo, con su permiso correspondiente.

● Solo los comercios de productos esenciales brindandarán atención al público en el horario estipulado. ( de 06:00 hs. a 18:00 hs. ).

● Los comercios de productos no esenciales lo harán con modalidad de reparto a domicilio ( delivery) y retiro ( take away ), no se permite el acceso al público a dichos comercios.

● Gastronómicos: misma modalidad que no esenciales extendido hasta las 23:00 hs. destacando aquí que el servicio de delivery después de las 18:00 hs es solo de PRODUCTOS ALIMENTICIOS, no de BEBIDAS ALCOHÓLICAS lo cual está sujeto a posible decomiso.

● Se cierran todos los ingresos de circulación quedando habilitados solo: Av. Rogelio Cortizo, 1ro de Mayo y Fray Luís Beltran.

● El expendio de combustibles solo será las 24hs. para vehículos con autorización.

● Se reitera que están completamente prohibidas las reuniones particulares, solo convivientes.

● Están permitidas, dentro del horario de circulación, las actividades de esparcimiento al aire libre solo de manera individual.

Teniendo en cuenta que la Provincia de Río Negro se encuentra en una situación epidemiológica de alto riesgo, es absolutamente necesaria la colaboración de todos en el cumplimiento de lo dispuesto a nivel nacional, provincial y municipal.

Que te ha generado esta noticia? Me Enoja ( 0% )

Me Aburre ( 0% )

No me Gusta ( 0% )

Me Interesa ( 0% )

Me Gusta ( 0% )