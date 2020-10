Imputaciones por violación a medidas sanitarias

Desde el inicio de la pandemia se han establecido diversas disposiciones para que los y las cuidadanas respeten tanto el aislamiento como el distanciamiento social preventivo y obligatorio, todo tendiente a evitar la propagación del COVID-19. En este contexto, la intervención del Ministerio Público Fiscal, se da cuando las personas no respetaron las medidas ordenadas.

En la Segunda Circunscripción Judicial se ha imputado tanto el delito comprendido en el artículo 205 del Código Penal, “violación de las medidas dispuestas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, como el Articulo 239 “desobediencia a una orden de autoridad”. Además, según el exhaustivo análisis que de cada caso realizó el o la fiscal a cargo, a algunos/as de los imputados se les dictaron medidas cautelares, como la prisión preventiva.

Tal es así que en la ciudad de Villa Regina, la Fiscalía Descentralizada imputó el delito a dos personas por un hecho ocurrido el pasado 11 de octubre a las 12:30 de la madrugada cuando circulaban en vehículo y fueron sorprendidos por personal policial que realizaba tareas de prevención.

“En dos oportunidades intentaron darse a la fuga, y cuando se los logró detener, no pudieron presentar ningún justificativo de su tránsito en la vía pública. Una vez iniciado el legajo penal, uno de ellos, empleado policial, ya había violado las medidas, por eso se le imputó el delito reiterado”, explicó la fiscal.

En General Roca, en tanto, en el trascurso de la semana que concluye, la Fiscalía en turno sumó otras cinco personas imputadas. “Ninguno de ellos, todos encontrados en la vía pública en horas de la madrugada pudo explicar qué se encontraba haciendo ni contaba con el permiso de circulación correspondiente”, describió la fiscal.

A ellos se le suma un hombre al que se le imputó no sólo haber incumplido el Aislamiento sino, haberlo hecho en el marco de la comisión de un robo que finalmente no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención de personal de la Comisaría Tercera.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal, con el apoyo de agentes de la fuerza policial, logra imputar los delitos de violación y desobediencia a las ordenanzas municipales, disposiciones provinciales y nacionales tendientes a que las personas no circulen sin la justificación necesaria fortaleciendo el control para evitar una mayor propagación del Coronavirus.

Cabe agregar que además de los dos Artículos mencionados, un delito aún más grave puede ser imputado a aquellas personas Covid-19 Positivo que propaguen – o pongan en riesgo de propagación – el virus en la sociedad. El artículo 202 del Código Penal dice que debe ser sancionado con penas de “reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.