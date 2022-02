Ibero: “Mostramos con los números lo bueno que es vacunarse contra el COVID-19”

En un nuevo parte semanal que emite el Gobierno de la provincia con información actualizada sobre la situación epidemiológica en Río Negro, la doctora Mercedes Ibero destacó los números de la vacunación y expresó que los resultados se ven en las internaciones y en la baja del porcentaje de letalidad. “No hay dudas que la vacunación hace la diferencia y que no es mala”, subrayó.

En este sentido, recordó que “en 2021, en el momento de mayor incidencia, con 13.660 casos tuvimos 333 personas fallecidas. Este año, desde la última semana de diciembre y las tres primeras de enero, llegamos a esos números casos y hubo 80 personas fallecidas. Esa es la importancia de la vacunación”.

Agregó que en junio del año pasado en la provincia hubo 148 personas internadas en terapia intensiva, teniendo 5400 casos de COVID-19; “hoy tenemos 6300 casos activos y tenemos en terapia 30 internados, volvemos a ver la diferencia que hizo la vacunación”.

“Cuando preguntan si sirve o no la vacunación, esto es lo que muestra y lo que tenemos que decir. Tenemos aplicadas 1.531.211 dosis sin ningún efecto grave y con estos resultados en las internaciones de terapias intensivas y en la baja del porcentaje de letalidad. No hay dudas que la vacunación hace la diferencia y que no es mala”, subrayó.

Por otra parte, instó a la población a continuar avanzando con el Plan de Vacunación y convocó a aplicarse la primera dosis de los que aun no tienen y a completar los esquemas.

Al respecto, indicó que “están las vacunas a disposición en todos los hospitales y en todos los Centros de Salud, hay horarios súper extensos y cada hospital busca sus estrategias para que nadie se quede sin la oportunidad de vacunarse”.

Por último, volvió a pedir a la población que sostenga las medidas de cuidado para evitar los contagios de COVID-19 y cuidar nuestra salud y la de las y los rionegrinos.