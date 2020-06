Hoy los bomberos voluntarios celebran su día

No me Gusta

Hoy 2 de junio se conmemora el día del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuartel de bomberos en La Boca. No podrán realizarse los desfiles ni las reuniones de todos los años, pero desde temprano los teléfonos suenan en los cuarteles no para denunciar una emergencia sino para saludar a quienes llevan adelante una incansable tarea.

